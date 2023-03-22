Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'e ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda tırın dorsesine ulaşıldı.
Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tıra, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede ulaşıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında tıra ait bazı parçalar da sudan çıkarıldı. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekiplerin bu sabah başlattığı arama kurtarma çalışmaları ve yakınlarının bekleyişi de devam ediyor.
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