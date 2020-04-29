Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ocak'ta Merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan minare yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, yenilenen minarenin 32 metre boyunda olduğunu, Alifakı Mahalle Camisi'nin yenilenme ile eski ihtişamına kavuştuğunu ifade etti..