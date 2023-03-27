Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay merkez ve ilçelerinde büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem nedeniyle bazı vatandaşlar da yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi de depremden büyük ölçüde hasar aldı.

Dağlarda derin yarıkların oluştuğu depremde tonlarca ağırlığındaki kayalar adeta mahallenin üzerine yıkıldı.

Depremin yıkamadığı bazı evler dağdan gelen kayalar nedeniyle yerle bir oldu. Dağlarda derin yarıkların oluşması dikkat çekti Deprem nedeniyle Güvenç Mahallesi’nin sırtını yasladığı dağlarda oluşan derin yarıklar ise dikkat çekti.

"Köyümüzde kimse kalmadı"

Vatandaşların köyü tamamen terk ettiğini söyleyen Güvenç Mahalle Muhtarı Ali Gedik, "Bizim mahallemizde daha önceden heyelan olmuştu. Kaya yuvarlanması olayı yaşanmıştı. Mahallemiz ağır hasarlı. Az hasarlı 5-10 hane kaldı. AFAD orada yaşanmaz kararı verdi. İnşallah devletimiz iyi bir yerlere taşıyacak bizi. Köyümüz şu an darmadağın. 100-150 hane kadar buraya taşındık. Benim köyüm 300 haneden oluşuyor. Köyde kimse kalmadı şu an. Geçen günlerde düzenlenen toplantıda kalıcı bir yer seçeceğimiz söylendi. 10 yıl kadar önce heyelan tehlikesi yaşamıştık. Şimdi de deprem ağır vurdu bizi. Köyümüzde kimse kalmadı" dedi.