Deprem nöbeti tutan baba, aynı evdeki 21 yakınını selden kurtardı
Şanlıurfa'daki sele tek katlı evlerinde yakalanan Aslan ailesi, evleri su dolunca çatıya çıktı. O sırada baba Mahmut Aslan, bitişikteki binanın çatı duvarını delerek 21 kişinin kurtulmasını sağladı.
Şanlıurfa ve Adıyaman'da afetler üst üste yaşandı. Depremin ardından gelen sel şehirde önüne ne kattıysa götürdü.
Selde mahsur kalanları kurtarmak için herkes seferber oldu.
Tek katlı evde yaşayan Aslan ailesi de sele yakalandı. O gece ailesi rahat uyusun diye deprem nöbeti tutan baba Mahmut Aslan, saat beşe kadar ayakta olduğunu söyledi.
Sel uyarısı verildiğini ifade eden Aslan, "Dereyi kontrol ediyordum, yattık. Ani bir sesle hepimiz uyandık. Eve su taşmaya başladı, pencereyi açtım. Needeyse pencereden su gelecek." dedi.
Su seviyesinin yükseldiğini gören Mahmut Aslan, aile fertlerini tek tek uyandırdı.
Daha sonra da tek katlı evlerinin çatısına çıkardı. Ailenin 21 üyesi çatıya çıktıktan sonra sel suları yükselmeye devam etti. Bunun üzerine baba Aslan, komşu binanın duvarını kırdı ve açılan delikten hep birlikte tahliye oldular.
Aslan ailesi yaşananların ardından evlerini temizlemeye çalışıyor.
Haber: Murat Can Öztürk
Kamera: İdris Tiftikçi
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