Şanlıurfa ve Adıyaman'da afetler üst üste yaşandı. Depremin ardından gelen sel şehirde önüne ne kattıysa götürdü.

Selde mahsur kalanları kurtarmak için herkes seferber oldu.

Tek katlı evde yaşayan Aslan ailesi de sele yakalandı. O gece ailesi rahat uyusun diye deprem nöbeti tutan baba Mahmut Aslan, saat beşe kadar ayakta olduğunu söyledi.

Sel uyarısı verildiğini ifade eden Aslan, "Dereyi kontrol ediyordum, yattık. Ani bir sesle hepimiz uyandık. Eve su taşmaya başladı, pencereyi açtım. Needeyse pencereden su gelecek." dedi.

Su seviyesinin yükseldiğini gören Mahmut Aslan, aile fertlerini tek tek uyandırdı.

Daha sonra da tek katlı evlerinin çatısına çıkardı. Ailenin 21 üyesi çatıya çıktıktan sonra sel suları yükselmeye devam etti. Bunun üzerine baba Aslan, komşu binanın duvarını kırdı ve açılan delikten hep birlikte tahliye oldular.

Aslan ailesi yaşananların ardından evlerini temizlemeye çalışıyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: İdris Tiftikçi