Önceki gün etkili olan sağanak sonucu tarım arazilerinin su altında kaldığı, toprak kaymalarının yaşandığı bölgede bir bölümü çöken Bulam-2 Köprüsü'nün onarımı için yürütülen çalışma tamamlandı.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu köprünün açılmasıyla Adıyaman-Çelikhan yolunda ulaşım kesintisiz sağlanmaya başlandı.

Yolun kapanması nedeniyle 15 Mart saat 16.00'dan itibaren Adıyaman ile Çelikhan arasındaki ulaşım, Doğanşehir-Gölbaşı kara yolu üzerinden sağlanıyordu.

Suda bulanıklık uyarısı

Öte yandan kentte etkili olan sağanağın şebeke suyunda bulanıklığa neden olduğu belirtildi.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, merkez, Çelikhan ve Tut ilçelerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle su kaynaklarında bulanıklık meydana geldiği aktarılarak, "Bu nedenle şehir şebekesine kullanım amaçlı verilen suyun ikinci bir bilgilendirmeye kadar sadece tuvalet ve çevre temizliği ihtiyacında kullanılması gerekmektedir" denildi.