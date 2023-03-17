Tut ilçesinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İş makinelerinin da destek verdiği çalışmalarda kayıp olduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinden son durumu @trthaber ekibi aktardı. pic.twitter.com/EdKBsHRoLw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 17, 2023

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, gece boyu devam eden çalışmalarda geniş bir alanda dere içi ve yatağında sondaj ve balçık kaldırma çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürdüğü bölgede DSİ ve belediyenin iş makineleri, arama kurtarma çalışmasının yanı sıra ilçe merkezindeki sokaklara sürüklenen kaya ve balçığın temizlenmesi ve dere yatağının genişletilmesine de çalışıyor.