Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bölgeye gelen veteriner hekimler hayvanların yardımına koşuyor. Malatya ve Elazığ'da depremden zarar gören hayvanları muayene ve tedavi etmek üzere 125 gönüllü veteriner hekim sahada çalışmalara başladı.

Yetiştiricilerin depremden zarar gören ve yaralanan hayvanları başta olmak üzere, büyükbaş, küçükbaş, evcil ve yaban hayvanların tüm teşhis ve tedavi hizmetleri, Elazığ ve Malatya Veteriner Hekimleri Odalarına kayıtlı veteriner hekimler tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

125 veteriner sahada

Malatya'da 75, Elazığ'da da 50 veteriner hekim, oda başkanları ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği yetkilileri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Çevrimtaş köyünde, gönüllü veteriner hekimler ve Jandarma Özel Harekata bağlı askerler depremden zarar gören hayvanlara zorlu kış ve gece koşullarına rağmen sağlık hizmeti götürdü.

65 büyükbaş 21 küçükbaş hayvan öldü

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, depremden etkilenen hayvanlara sağlık hizmetinin ilk günden itibaren başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Elazığ ve köylerinde toplam 48 ahır yıkılırken, 86 büyükbaş ile 110 küçükbaş hayvan telef oldu. Malatya'da 400'ün üzerinde ahır yıkıldı. 65 büyükbaş, 21 küçükbaş hayvan öldü. Kümeslerde pek sıkıntı yok. 20 civarında arılı kovan zarar gördü. Yaralanan hayvanlar büyük ahırlara taşınıyor. Elazığ'da 350'den fazla hayvan kontrolden geçirildi. 50 hayvan tedavi edildi. Malatya'da 250'den fazla hayvan kontrolden geçirildi. 40 hayvan tedavi edildi. Kamuda görev yapan veteriner hekimlerle de iş birliği halindeyiz. Elazığ merkezde bir hayvan çadırı kuruldu. Köylere çadırlar götürülüyor. Tarım Orman Bakanlığının kontrolünde hayvanların beslenmeleri için gerekli olan yemler sevk ediliyor."

Hayvanları ölen vatandaşlara ayni yardım

Deprem bölgesinde Tarım Orman Bakanlığının da ayni yardımları başladı. Hayvanları ölen vatandaşlara ölen hayvan sayısı kadar hayvan veriliyor.



