Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.26 sıralarında Manisa Kırkağaç 4,8 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi.

Saat 14.45'te de 3,5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar Gedüz, "Bize intikal eden bir olay söz konusu değil" açıklamasını yaptı.