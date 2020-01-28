9 Ocak’ta çekilen hac kuraları sonucu 83 bin 430 kişi hacca gitmeye hakkı kazandı. Kayıtlar için de 13-24 Ocak tarihleri belirlendi.

"Hacca kayıt yaptıramayanların sayısı 18 bin kişi civarında"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, 13-24 Ocak tarihleri arasında hacıların büyük çoğunluğunun kayıtlarını yaptığını, paralarını ödediğini ve hacca gitmeye hak kazandığını söyledi.

Şahin, yaşlılıktan, hastalıktan ve ekonomik sebeplerden dolayı kayıtlarını yaptıramayanlar olduğunu belirtti.

Şahin, hacca kayıt yaptıramayanların sayısının 18 bin kişi civarında olduğunu dile getirerek, “Bunlarla ilgili daha önce belirlenen, ilan edilen hac takvimimize göre 30 Ocak Perşembe günü sabahtan itibaren kayıtlar başlayacak. Bu, kuradan çıkmayan hacı adaylarımız için yolun sonu olmadığını gösteriyor. Hacı adaylarının şansları devam edecek.” dedi.

Söz konusu 18 bin insanın da bir kısmı muhtemelen gitmeyeceğini kaydeden Şahin, “Onlarla ilgili yeni bir takvim ilan edilecek. Bu şekilde epey bir süre insanımızın hacca gitme şansı devam edecektir. Kuradan çıkmayıp da hayal kırıklığına uğrayan insanımıza bu şekilde müjde verebiliriz. Umarım bütün ümmetimiz, hacca gitmek isteyen herkes hacca gider ve kutsal topraklara kavuşur.” değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

"Hiçbir kişi ve kuruma elden ödeme yaptırılmamalı"

Hiçbir kimseye, hiçbir kişiye, hiçbir kuruma elden ödeme kesinlikle ama kesinlikle yatırılmamasını tavsiye ettiğini kaydeden Şahin, şunları söyledi:

“Bu hususa özellikle dikkat çekiyoruz. Çünkü bazen hacı adaylarımız yaşlı insanlar oluyor, siz bankaya kadar yorulmayın, verin parayı biz sizin adınıza yatırırız diyenler oluyor ve bunlar yatırılmıyor, yatırılmayınca da hacı dayının kayıt hakkı kayboluyor. Yıllarca hacca gitmek için bekleyen hacı adaylarımızın bu şansı kaybetmeleri hepimizi üzer. Özellikle belirtelim, öyle hemen bir gün içinde para yatırılacak diye bir şey yok. Belirli bir takvim aralığı var, 30 Ocak ila 7 Şubat arasında herhangi bir günde para yatırabilirler.”

“Üçüncü kişilere yapılan elden ödemeler, mağduriyete sebep olabilir”

Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığının, katılım bankaları ve Ziraat Bankası ile anlaşması olduğunu, hacı adaylarının bunlardan birine gidip, T.C. kimlik numarası ve hangi acente ile hacca gidecekse onun ismini bildirerek, paralarını yatırabileceğini ifade ederek, “Bu durumda olduğu zaman hiç kimseden bir hac hak kaybı olmayacaktır. Üçüncü kişilere yapılan elden ödemelere veya başka acentelerin hesabına yapılan ödemeler mağduriyete sebep olabilir.” dedi.

"Bin 50 doların altındaki umrelere çok dikkat edilmeli"

İkinci uyarısının da umre ile ilgili olduğunu aktaran Şahin, “Geçen yıldan bu zamana umre maliyetlerinde ciddi artışlar oldu. 200 dolara yakın umre vizelerine gelen ek vergiler, zamlar ve sigorta bedelleri oldu. Dolayısıyla, umrede geçen yıldan bu yıla ciddi bir maliyet farkı var. Çok ucuz fiyata umre tercih eden vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum. Mutlaka mağduriyet yaşayacaklardır.” şeklinde konuştu.

Şahin, bin 50 doların altındaki umrelere çok dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, “Sadece bunu söylemekle yetinelim. Bir maliyeti var. Bu maliyetin altında satışlar her zaman mağduriyete sebep olabilir. Umreci arkadaşlarımızın, dostlarımızın ve insanımızın bu konulara dikkat etmesini özellikle istirham ediyorum.” dedi.