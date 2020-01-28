Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Yıldız, eşinin 3 ay önce kendisine hediye ettiği evlilik yüzüğünü, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için ilçe belediye başkanı Mehmet Badem'e verdi.

Fatma Yıldız'ın eşi Yunus Yıldız, eşinin isteği üzerine yüzüğü ilçe belediye başkanına teslim ettiğini söyledi.

"Al şu yüzüğü ver, içimiz sızlıyor"

Yıldız, "Eşim Fatma, 'Al şu yüzüğü ver. İçimiz sızlıyor. O insanlar orada mağdur bizim elimizden gelen bu. Allah o insanlara yardım etsin, bizim elimizden gelen bu kadar.' dedi. Ben de bunun üzerine yüzüğü belediye başkanına teslim etmek üzere getirdim." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Badem de Fatma ve Yunus Yıldız çiftinin örnek bir davranış sergilediğini vurguladı.

Çiftin gençlere öğreteceği çok şeyin bulunduğunu belirten Badem, "Bu davranış beni çok duygulandırdı. Herkes buraya gücünün nispetinde deprem bölgesine ulaştırılması için birçok yardım malzemesi getiriyor. Ama gerçekten en anlamlısı Yunus amcanın, eşinin isteği üzerine bize getirdiği yüzüktü. 3 ay önce eşine hediye etmiş. İnşallah biz de bunu depremzedelere ulaştıracağız. İlçemiz adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.