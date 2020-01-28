Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve futbolcular Galatasaraylı Selçuk İnan, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı Umut Nayir'in katılımıyla Valilik kriz merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Birlikte yürümede millet olarak en güzel örneği ortaya koyacağız"

Bakan Kasapoğlu, depremzedelere bütün spor camiasının selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettti.

"Zor durumlarda milletimizin, devletimizin ne kadar güçlü, bir ve beraber olduğunu görmüş olduk. "Rabbim bizlere bundan sonra bu acıları yaşatmasın. İnsanımızı, milletimizi bu tür afetlerden, felaketlerden esirgesin. Ortaya konulan kardeşlik, dayanışma ve millet olma tablosu hakikaten millet için insanlık için örnek olacak bir tablodur. Malatya'ya, Elazığ'a el uzatan, yüreğini koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnsanlık dersini, millet olarak tarihten itibaren ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin, ne kadar canlı olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarmada, ileriye birlikte yürümede millet olarak en güzel örneği ortaya koyacağız."

"Uğurcan, Selçuk, Hasan ve Umut kardeşime, kulüplerine teşekkür ediyorum"

Bugün beraberinde farklı kulüplerde yer alan sporcularla Elazığ'a geldiklerini aktaran Kasapoğlu, spor camiasının selamlarını getirdiklerini vurguladı.

"Bu vesileyle Uğurcan, Selçuk, Hasan ve Umut kardeşime, kulüplerine teşekkür ediyorum. İnşallah millet olarak birlik ve beraberliğimizi her alanda ortaya koyduğumuz gibi renkleri farklı olsa da spor camiamızın temsilcilerinin bugün burada olması yüreklerin bir çarptığını, beraber olduğumuzu ortaya koyması açısında çok önemli. Bakanlık olarak spor ve gençlik merkezlerimizi milletin hizmetine sunuyoruz. Gönüllü gençlerimiz burada bir kısmı da yolda. Gençlerimizle yaraları birlikte saracağız. Özellikle bundan sonra bakanlığımıza ait spor tesisleri ve gençlik merkezleri ile ilgili konuyu masaya yatıracağız. Onarım çalışmalarına dün itibarıyla başladık. Elazığ ve Malatya için gerekli görülen yatırımlara başlanmıştır. Bunların hızlandırılması ve diğer ihtiyaçların da planlanması ve harekete geçilmesi için çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz."

Selçuk İnan: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

"Biz öyle güçlü bir ülkeyiz ki böyle günlerde kendimizi gösterebiliyoruz, acılarımızı paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla biz spor camiası olarak hem maddi hem manevi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Söyleyecek çok şey yok, üzgünüz ama yaralarımızı sarmak adına hep beraber durmaya devam edeceğiz."