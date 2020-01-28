Milli futbolcu Umut Meraş, Fransa'daki performansıyla adından söz ettiriyor.

İkinci lig ekiplerinden Le Havre forması giyen başarılı sol bek, taraftarlar tarafından Aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

24 yaşındaki futbolcu, yaşadığı bu mutluluğun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Le Havre taraftarlarına teşekkür etti.

Sezon başında 1 milyon 300 bin avro karşılığında Bursaspor'dan, Fransa yolunu tutan Umut, 15 maçta 1 asist yaptı

Bursaspor'dan, Le Havre'a giden bir diğer futbolcu Ertuğrul Ersoy da takımının değişmezleri arasına girdi.

Le Havre formasını 15 maçta giyen 22 yaşındaki futbolcu, soğukkanlılığı ve liderlik vasfıyla teknik direktör Paul Le Guen'in en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Le Havre, lider Lorient'in 10 puan gerisinde beşinci sırada.