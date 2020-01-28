Son 4 haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe’de iki isim, skora yaptığı katkı ile ön plana çıktı.

Serisine 16. haftadaki 3-1’lik Beşiktaş galibiyeti ile başlayan sarı lacivertlilerde Max Kruse ve Vedat Muriç birer golle 3 puanda başrol oynayan futbolcular oldu.

17. haftadaki Çaykur Rizespor maçını Max Kruse sessiz geçirirken, Vedat Muriç ise Jailson’un galibiyet golünün pasını verdi.

Gaziantep deplasmanının yanı sıra Medipol Başakşehir maçına da bu ikili damgasını vurdu.

Vedat Muriç, Gaziantep'te gol sayısını 11’e çıkarırken, Max Kruse’nin attığı golün de asistini yaptı.

Medipol Başakşehir galibiyetinde de imzaları bulunan Muriç ve Kruse birer golle 2-0'lık skorda önemli pay sahibi oldu.

Sarı lacivertliler, ligde 12 gole ulaşan Kosovalı santrforun fileleri havalandırdığı 10 maçın tamamını kazanmayı başardı.

Kruse yine sonradan açıldı

Max Kruse ise tıpkı önceki sezonları gibi sonradan açıldı. Süper Lig kariyerindeki ilk golünü 14'üncü haftada kaydeden Kruse, o karşılaşmayla beraber son 6 haftada 4 kez fileleri havalandırdı.

Almanya’da geçen sezona kötü bir başlangıç yapan Kruse, ilk 14 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırırken ligin geri kalanında ise 9 gol atmıştı.

Max Kruse, Bundesliga’da 15 golle tamamladığı 2016-2017 sezonunun ilk yarısında da 2 gol atarken ikinci yarıya ise 13 golün yanı sıra asistleriyle damga vurmuştu.