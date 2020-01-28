Bir yanda, kupanın favori takımlarından Inter, diğer tarafta, bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fiorentina.

İtalya Kupası’nda son yarı finalist belli oluyor. Inter, çeyrek final maçında Fiorentina'yı konuk edecek..

Inter, son 16 turunda Cagliari'yi 4-1'lik skor ile eledi. Fiorentina ise Atalanta'yı 2-1 yenerek yoluna devam etti.

Saat 22.45'te başlayacak zorlu mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.