Deprem konutları yükseliyor: Örnek daireler tamamlandı

Yer tespiti ve zemin etüdü yapıldı. İnşası başlayan kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Yapımı biten örnek daireler, beğeni topladı.

Deprem felaketinde yüzde 65’i yıkılan ve ağır hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mart ayının ilk haftasında temeli atılan deprem konutlarında süreç hızlı şekilde ilerliyor. Perde, beton ve tünel kalıp sistemiyle yapılan deprem konutlarında 85 metrekarelik iki artı bir ilk örnek daire de bitirildi.

399 konut ve 17 bloktan oluşan sitede 15 blokun kaba inşaatının Kurban Bayramı’na kadar tamamlanması bekleniyor.

Site 29 Ekim'de Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümünde depremzedelerin hizmetine sunulacak. Konutların yüzde 68'i hasar gören Adıyaman'da 49 bin kalıcı konutun inşası sürüyor.

Devasa bir şantiye alanına dönen Adıyaman'da bir yandan temeller atılmaya devam ederken bir yandan da katlar yükselmeye başlandı. Adıyaman'ın ilk örnek dairesi de hazırlandı. 3 artı 1 olarak planlanan daireler için 6 farklı konut tipi projelendirildi.

İndere mevkiinde bin 825 kalıcı konut inşa ediliyor. 296 bin metrekare büyüklüğündeki projede 90 blok yer alıyor. 6 farklı konut tipi planlanan projede, daireler 3 artı 1 ve ortalama 120 metrekare olacak.

Öte yandan Vartana Mahallesi'ndeki prefabrik konut çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

325 dönüm alanda yapılan projede, 2 bin 550 prefabrik yapıda yaklaşık 12 bin depremzedenin barınması hedefleniyor.

