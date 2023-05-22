İstanbul’da tüfekli damat mahalleliyi tedirgin etti

Eline av tüfeğini aldı, defalarca tetiğe bastı. Damadın sözde eğlencesine arkadaşları da ortak olunca mahallede korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul Esenyurt'taki düğün tehlikeli bir gösteriye dönüştü.

Gelin almaya giden grup önce ellerindeki meşalelerle mahalleyi dumana boğdu.

Konvoydakiler havaya ateş açtı. Araçlardan biri drift attı. Korku dolu anlar düğün sonrasında da devam etti.

Damat ve arkadaşları mahallenin ortasında havaya ateş etmeye başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Damat düğünün ertesi günü gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda olayda kullanılan av tüfeği ve 3 şarjör ile 197 fişek bulundu.