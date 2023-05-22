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Türkiye
İHA 22.05.2023 16:37

İstanbul’da tüfekli damat mahalleliyi tedirgin etti

İstanbul'da bir düğün konvoyunda damat, av tüfeğiyle havaya defalarca ateş açarak terör estirdi. Damat, düğünün ertesi günü evinde yakalandı.

İstanbul’da tüfekli damat mahalleliyi tedirgin etti
[Fotograf: İHA]

Eline av tüfeğini aldı, defalarca tetiğe bastı. Damadın sözde eğlencesine arkadaşları da ortak olunca mahallede korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul Esenyurt'taki düğün tehlikeli bir gösteriye dönüştü.

Gelin almaya giden grup önce ellerindeki meşalelerle mahalleyi dumana boğdu.

İstanbul’da tüfekli damat mahalleliyi tedirgin etti

Konvoydakiler havaya ateş açtı. Araçlardan biri drift attı. Korku dolu anlar düğün sonrasında da devam etti.

Damat ve arkadaşları mahallenin ortasında havaya ateş etmeye başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Damat düğünün ertesi günü gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda olayda kullanılan av tüfeği ve 3 şarjör ile 197 fişek bulundu. 

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