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Türkiye
AA 22.05.2023 17:04

İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 315 tutuklama

İzmir'de 7-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 195 operasyonda 315 şüpheli cezaevine gönderildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 315 tutuklama
[Fotograf: DHA]

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 7-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında 195 operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 16 kilo 95 gram esrar, 2 kilo 53 gram sentetik uyuşturucu, 332 kök kenevir bitkisi, 338 uyuşturucu hap, 11 bin 360 sentetik ecza, 16 hassas terazi, 10 tabanca, 4 tüfek ile silahlara ait 149 fişek ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 315 tutuklama

Suçtan elden edildiği değerlendirilen 393 bin 805 liraya el konuldu.

Operasyonlarda 384 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 315'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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