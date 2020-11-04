İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazın ve hasarlı binaların çevresinde ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini bir kişinin toplayarak dükkanında sattığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.