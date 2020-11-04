Haber Giriş: Kaynak: AA
Deprem bölgesinde ücretsiz dağıtılan ürünleri satan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'de deprem bölgesinde yardım kuruluşları ve belediyeler tarafından depremzedelere ücretsiz dağıtılan malzemeleri satan kişi tutuklandı.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazın ve hasarlı binaların çevresinde ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini bir kişinin toplayarak dükkanında sattığı tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 00:19
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