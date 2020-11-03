Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Urla açıklarında meydana gelen deprem 23.22 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD depremin saat 23.35'de meydana gelendiğini bildirdi.
Etiketler: Son Dakika DepremSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 23:47
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