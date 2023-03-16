Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinde hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotograf: AA]
Depremlerden etkilenen illerde, hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.
Taşkın, sel ve su baskınına karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının, Genel Müdürlüğün tahmin ve uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.
Etiketler: Deprem Sağanak Hava Durumu
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