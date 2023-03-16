Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.

Taşkın, sel ve su baskınına karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının, Genel Müdürlüğün tahmin ve uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.