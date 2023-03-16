Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
YHT hattında yüksek gerilim hattı koptu: Seferler aksadı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına yüksek gerilim hatlarında kopma meydana gelmesi nedeniyle seferler 2 saat aksadı.
Bilecik-Osmaneli YHY hattına Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye ait yüksek gerilim hattı koptu. Bu esnada Eskişehir bağlantılı İstanbul-Konya seferini yapan 06.45 YHT seferi yapan tren Bilecik yakınlarında beklemeye alındı.
Hatta yapılan çalışma nedeniyle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul arasındaki seferlere de ara verilirken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası seferler devam etti.
Son Haberler
- 14:57
- 14:47
- 14:39
- 14:51
- 14:32
Sıradaki Haber
Marmara depreminden kaçıp yerleştiği Adıyaman'da yeniden depremi yaşadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz