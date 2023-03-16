Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaş yaşadıkları kısa süreli korkunun ardından cadde ve sokaklarda vakit geçirdi.

Bolu’da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme dair son gelişmeler canlı bağlantılarla @trthaber’de. https://t.co/bUvrTTkuvT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2023

AFAD Başkanı Sezer: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

Bolu Valisi Kılıç'ın açıklaması

Bolu Valisi Erkan Kılıç, saha taraması gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Kısa süreli bir sarsıntı hissedildiğini aktaran Kılıç, "Çok şükür olumsuz bir durum yok. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda ise "İlimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da olumsuz durum ihbarı alınmadı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarının alınmadığını bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasında, "13.55'te Bolu merkezli AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.