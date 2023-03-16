Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama; terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park- bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezi girişleri ve çevrelerinde gerçekleşti.

40 bin 275 personel görev aldı

40 bin 275 personel ve 143 dedektör köpeği ile 8 bin 210 noktada gerçekleşen uygulamada; 6 bin 307 metruk bina ve 5 bin 461 park-bahçe kontrol edildi, 26 bin 227 umuma açık yer denetlendi.

1533 aranan şahıs yakalandı

Uygulamada; 1533 aranan şahıs yakalandı, 2’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kayıp şahıs bulundu, 2 bin 662 şahsa adli-idari işlem yapılırken 52 şahıs gözaltına alındı.

Uygulamada, 136 bin 785 araç kontrol edildi, 2 bin 385 araca işlem yapıldı. 478 araç trafikten men edililerken, 25 aranan araç tespit edildi.

Uygulamada; 23 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 390 adet mermi, 18 adet tabanca şarjör-muhtelif parça, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 bin 415 paket kaçak sigara, 19 bin 580 adet makaron, 3 bin 280 kilogram kaçak tütün ile 242 litre kaçak içki ele geçirildi.