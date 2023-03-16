Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan bazı mahallelerde vatandaşların tahliyesi için ekipler seferber oldu. Kentte cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Kondu Caddesi’nde bulunan binanın zemin katını iş yeri sahibi Yusuf Balkan'ın içinde bulunduğu sırada sel bastı.

Suda mahsur kalan Balkan, balık adamlar tarafından can simidi ile yüzdürülerek kurtarıldı.

İş yerinde mahsur kalan Balkan, TRT Haber'e yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;

"Sel olduğu zaman biz o kadar büyük bir afet olacağını tahmin etmedik. Ben malzemelerimi yerden kurtarmaya çalışıyordum. İnşaat üzerine satış yapıyorum burada. Sonra bir baktım su yükselmeye başladı. Suyun yükselmesinden dolayı kapılar devrilmeye başladı. Su içeri, malzemeler dışarıya çıkmaya başladı. Ben de masanın üzerine çıktım, su daha da yükseldi. Daha sonra beklemeye başladım. Bir müddet sonra dalgıç ekipler geldi beni çıkardılar.

Üst katımımızda annem oturuyor. Onlar balkona ip bağlasınlar su çok yükselince yüzüp suyu tutayım diye düşündüm. Ama dalgıçlar geldi bizi kurtardı."