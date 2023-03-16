İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında dün ilçe genelinde 9 adreste arama gerçekleştirildi.

Çalışma sonucunda, 1 ton 286 kilogram tütün ile 146 bin 700 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 milyon 412 bin 400 boş makaron, 21 bin 813 TAPDK bandrolü, sigara sarma makinesi, kurutma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'ine adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.