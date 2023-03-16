Türkiye'de ilk kez bir kamu hastanesinde arama kurtarma birimi olarak 2020 yılında kurulan ekip, bir yıl eğitim aldıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle 14 Nisan 2022'de AFAD'a akredite oldu.

Hastane personelinden oluşan 10 arama kurtarma gönüllüsü, 4 hemşire, 3 planlamacı, 3 medikal ve 3 lojistik görevlisi, ekip lideri ve lider yardımcısı olarak 25 kişiden oluşan, arama kurtarma eğitimleri de veren ekip, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızlıca bölgeye intikal etti. Birim, arama-kurtarma ile depremzedelerin medikal ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda gönüllü çalıştı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, yaptığı açıklamada, ekipteki gönüllülerin talebi üzerine bu birimin kurulduğunu söyledi.

AFAD'a bağlı çalışan ekibin İstanbul içinde ve dışındaki tüm afet bölgelerinde veya bireysel kayıplarda her türlü talep üzerine harekete geçtiğini belirten Sağlam, ekibin en son Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki büyük depremin ardından ilk gün sahaya çıktığını anlattı.

Prof. Sağlam, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ekibin yaptığı çalışmalara ilişkin şunları ifade etti:

"Hem arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar hem de hastaların tedavi edilmesinde görev aldılar. İçlerinde hemşire arkadaşlar, sağlık çalışanı arkadaşlarımız olduğu için hastanede verilebilecek basit sağlık hizmetlerini de sahada depremzedelere verdiler. Yeri geldi bir okul içerisinde yemek pişirdiler, yeri geldi insanlara moral desteği verdiler. Bu konuda güzel çalışmalar yaptılar. Biraz sıkıntı çektiler ama hepsi memnundu, mutluydu. En son kendileriyle de değerlendirme yaptık. Oldukça duygulu anlar yaşamışlar. Onları da bize anlattılar. Kendilerine çok teşekkür ederim."

"Orada kalbimizi bırakarak buraya döndük"

Ekip lideri Gönül Korkmaz, koronavirüs salgını sürecinde sağlık personeli olarak her türlü afete karşı arama kurtarma birimi kurmayı düşündüklerini, başhekimlerinin onayı ve desteği üzerine aldıkları eğitimlerin ardından AFAD'a akredite olduklarını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta depremzedelere 8 gün boyunca hizmet ettiklerini dile getiren Korkmaz, "Bir anne, bir kadın, bir eş olarak çok büyük hassasiyetler gördük. Orada annelerimize sarıldık, bebeklerimizi özellikle soğuktan koruduk. Çok ciddi vakalar gördük. Bu vakalara yaklaşırken hastanede çalışmış olmanın bir avantajı olarak kriz anını yönetmeyi başarabildik. O anı hissederek, empati duyarak depremzedelerimize yaklaştık ve maalesef orada kalbimizi bırakarak buraya döndük." dedi.

Bölgede sadece arama kurtarma çalışması yapmadıklarını, sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri de geliştirdiklerini anlatan Korkmaz, "Bir misyonumuz olan arama kurtarma sonrası rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Gaziosmanpaşa'da şu anda yurt dışından tırlarla gelen yardımlarımızı bölgeye göndermek üzere tasnif ediyoruz. Aynı zamanda Ümraniye Kaymakamlığımız ve Ümraniye Belediyesi ile beraber ortak afet farkındalık eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda AFAD eğitmeniyiz. Biz İstanbul'a daha hızlı, daha kuvvetli bir şekilde hazırlanmalıyız. Bu yüzden de görev başındayız." diye konuştu.

Hastanenin toplantı salonunu depremzede çocuklar için sinema salonu yaptılar

Birimin medikal şefi İlhan Şahin, diğer arama kurtarma ekiplerinden farklı olarak medikal bir birimi de bünyelerinde barındırdıklarını, bu sayede enkazdan çıkardıkları depremzedeye o an gerekli müdahaleyi yapabildiklerini dile getirdi.

Elbistan Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda açtıkları revir ile ilaç temini, pansuman ve dikiş gibi sağlık hizmetleri de verdiklerini kaydeden Şahin, "Bu, sosyal medyada ve çeşitli yerlerde duyuldu. Geniş bir kitleye orada hizmet ettik ve medikal ihtiyaçlarını giderdik. Deprem bölgesinden döndüğümüzde işimiz bitmedi. Hastanemizde gelen depremzede çocuklar var. Bunların moralleri, neşeleri yerine gelsin diye bir toplantı salonumuzu sinema salonu haline getirdik. Çocukları yataklarıyla beraber oraya getirdik ve günlerce onlara sinema izlettik. Bu konuda çok güzel geri dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.

Operasyon şefi Süleyman Cemal Tahan ise kendilerine verilen her türlü teknik cihazı rahatlıkla kullanılabilecek kapasitede uzman gönüllülerden kurdukları ekiple arama-kurtarma çalışması yaptıklarını anlattı.

Arama kurtarma görevlisi Murat Çetin de deprem bölgesinde çok zorlu bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Özellikle hava koşullarından dolayı çok zorlu bir süreçti. Eksi 20 derecelerde, enkazda çalıştık. Üşümeyi unuttuk, uyumayı hiç düşünmedik." diye konuştu.