Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez sel vurdu. Sokaklar dereye dönüştü, araçlar sürüklendi.

Dün sabah saat 04.00 itibarıyla yağışın yoğunlaştığı Adıyaman'ın Tut ilçesinde dere taşmaları ve seller meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte, kayıp olduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman’daki selde kayıp kişilere ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Adıyaman’daki son durumu @trthaber muhabiri Abdülkadir Konuksever aktardı.https://t.co/97P9cIdiKm pic.twitter.com/wWo81xGlzv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2023

İlçede, polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip, çalışma yürütüyor.

Ekipler, 25 kilometrelik alanda kayıplara ulaşabilmek için tamamen balçık haline dönen yüzeyde santim santim arama yapıyor.

Tunceli Valisi Özkan: Geniş bir alanda balçık kaldırma çalışması yürütülüyor

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, gece boyu devam eden çalışmalarda geniş bir alanda dere içi ve yatağında sondaj ve balçık kaldırma çalışması yürütüldüğünü belirtti.

En kısa zamanda neticeye ulaşmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Özkan, "İlk ihbardan bu yana yaklaşık 500 kişilik arama kurtarma ekibi ve 150'ye yakın iş makinesi, bir o kadar da destek personeliyle sahadayız, inşallah kısa sürede netice alırız, inşallah sağ olarak buluruz." dedi.

Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürdüğü bölgede DSİ ve belediyenin iş makineleri, arama kurtarma çalışmasının yanı sıra ilçe merkezindeki sokaklara sürüklenen kaya ve balçığın temizlenmesi ve dere yatağının genişletilmesine de çalışıyor.

Deprem nedeniyle konteynerde barınıyorlardı

Öte yandan kızıyla birlikte aranan Fatma Tekdal'ın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı ve iki aylık hamile olduğu, Adıyaman merkezindeki evlerinin depremde yıkılması sonrası konteyner alarak ilçede kendilerine ait bahçelerine yerleştirdikleri, dün cesetlerine ulaşılan annesi Selma Sarıkaya ve kız kardeşi Emine Sarıkaya ile burada geçici olarak barınmaya çalıştıkları belirtildi.