Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alt geçitte mahsur kalan otobüs zırhlı araçla kurtarıldı
Şanlıurfa'daki Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi sağanak sebebiyle su doldu. Mahsur kalan belediye otobüsü, zırhlı araç yardımıyla kurtarıldı.
Şanlıurfa genelinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.
Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi, vatandaşları tahliye etti.
Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi de suyla doldu. Bir belediye otobüsü mahsur kaldı.
Bölgeye sevk edilen Şanlıurfa Tugay Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan otobüsü zırhlı araç yardımıyla kurtardı.
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