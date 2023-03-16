Şanlıurfa genelinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi, vatandaşları tahliye etti.

Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi de suyla doldu. Bir belediye otobüsü mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen Şanlıurfa Tugay Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan otobüsü zırhlı araç yardımıyla kurtardı.