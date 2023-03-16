Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 10, en yüksek 15 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 9, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 8, en yüksek 13 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 10, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 10, en yüksek 14 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 19 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 14 derece olması bekleniyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 17 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.