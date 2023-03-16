Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçakları ve Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla, depremin etkilediği 11 ilden İstanbul'a götürülen yaralılar, havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

Bugüne kadar kente götürülen 19 bin 964 hastadan 19 bin 27'si taburcu edilirken, 937 depremzedenin tedavisi sürüyor.