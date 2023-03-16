Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a sevk edilen 937 depremzedenin tedavisi sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 19 bin 964 kişiden 937'sinin hastanelerde tedavisi sürerken 19 bin 27 depremzede taburcu edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçakları ve Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla, depremin etkilediği 11 ilden İstanbul'a götürülen yaralılar, havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.
Bugüne kadar kente götürülen 19 bin 964 hastadan 19 bin 27'si taburcu edilirken, 937 depremzedenin tedavisi sürüyor.
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