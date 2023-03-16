Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartlarının yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

Sağanak nedeniyle kentteki bazı yollarda da ulaşımın aksadığı kaydedilen açıklamada, "Şiddetli yağış nedeniyle dün Munzur Çayı'nın taşması sonucu trafiğe kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu, ekiplerimizin gece boyu devam eden çalışmaları neticesinde trafiğe açılmıştır." ifadelerine yer verildi.