Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli-Ovacık kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
[Fotograf: DHA]
Şiddetli yağıştan kaynaklanan taşkın nedeniyle trafiğe kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartlarının yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.
Sağanak nedeniyle kentteki bazı yollarda da ulaşımın aksadığı kaydedilen açıklamada, "Şiddetli yağış nedeniyle dün Munzur Çayı'nın taşması sonucu trafiğe kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu, ekiplerimizin gece boyu devam eden çalışmaları neticesinde trafiğe açılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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