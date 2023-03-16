Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor.

Bugün itibarıyla başlayan kuralar 19 Nisan'a kadar devam edecek.

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde çekilecek.

İstanbul’da 50 bin sosyal konut için kura çekimi başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinin kura çekimini @trthaber görüntüledi.https://t.co/Z2mbK6mG7l pic.twitter.com/7HpaSnlBZh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2023

Kura çekimleri Tuzla'da başladı

Tuzla’da başlayan kura çekimleri 29 Mart'a kadar 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul’da kuralarıyla birlikte "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

Daha DİRENÇLİ bir İstanbul için;



İlave nüfus getirmeden,

mevcut yapıları güçlendirecek,

kentsel dönüşüme girmemiş riskli bina bırakmayacak,

sosyal konutlarımızla sağlıklı ve güvenli yapı stokunu artıracağız.



TOKİ ile İlk Evim projemiz kapsamında bugün 50 bin konutumuzun… https://t.co/2f2jZ7bEE6 — Murat KURUM (@murat_kurum) March 16, 2023

"Daha dirençli bir İstanbul için"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kura çekimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

TOKİ'nin projeye ilişkin duyurusuna yer veren Kurum, "Daha dirençli bir İstanbul için, ilave nüfus getirmeden, mevcut yapıları güçlendirecek, kentsel dönüşüme girmemiş riskli bina bırakmayacak, sosyal konutlarımızla sağlıklı ve güvenli yapı stokunu artıracağız. TOKİ ile İlk Evim Projemiz kapsamında bugün 50 bin konutumuzun kurasını çekmeye başlıyoruz. İstanbullulara, İstanbul'umuza hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

İlk Evim Projesi kura çekim töreni, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı izlenebiliyor.