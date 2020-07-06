Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

36 şüpheli gözaltına alındı

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aralamalarda, duş kabini ve lamba duyu gibi çeşitli yerlere gizlenen çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde satışından sağlandığı değerlendirilen 9 bin 60 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.