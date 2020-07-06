Tarsus ilçesi Boya Parkı önünde dün gece 22.00 sıralarında Kırklarsırtı-Çöplü-Boya hattında akşam seferini yapan otobüs şoförü Mehmet Teneke'nin aracına iki kişi maskesiz binmek istedi.

Şoförün uyarısı üzerine ilk önce maskesiz iki kişi otobüsten indi. Ancak otobüsten inerken biri, hakaret etti, otobüse tekme attı.

Şoför neye uğradığını şaşırdı

Daha sonra otobüsün yavaşlamasını fırsat bilen saldırgan, yeniden içeri daldı.

Şoförün saçını çekerek yumruklamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran şoför, elleriyle yüzünü korumaya çalışsa da kaçamadı.

Saldırganı yakalama çalışması sürüyor

Çevredekilerin araya girmesi ile saldırgan araçtan indirildi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, iki kişi olay yerinden kaçtı.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.