Tokat'ın Almus ilçesindeki adliyede görevli mübaşirin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmasının ardından bir hakim ve 4 personelin daha koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Mübaşirin hastanede tedavi altına alındığı, hakim ve diğer personelin evlerinde karantinada oldukları öğrenildi.

Bir süre kapatılan adliye dezenfekte edildikten sonra yeniden hizmete açıldı.