Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat’ta 6 adliye personelinin COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta Almus adliyesinde görevli bir hakim ile 5 personelin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Tokat'ın Almus ilçesindeki adliyede görevli mübaşirin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmasının ardından bir hakim ve 4 personelin daha koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
Mübaşirin hastanede tedavi altına alındığı, hakim ve diğer personelin evlerinde karantinada oldukları öğrenildi.
Bir süre kapatılan adliye dezenfekte edildikten sonra yeniden hizmete açıldı.
Etiketler: tokat koronavirüs koronavirüs adliye personeliSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 19:39
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