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Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon: 27 tutuklama
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 farklı adrese özel harekat ekipleri ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
27 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan 38 şüpheliden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 27 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturu madde ile 6 tabanca, 9 şarjörü, 125 fişek, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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