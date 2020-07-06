Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Valilik, ekiplerce aranan herhangi bir kişi kalmadığını da belirtti.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın ise arandığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bugün itibarıyla kayıp olan 7'nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.
Etiketler: son dakika sakarya havai fişek patlamasıSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 18:33
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