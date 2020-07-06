Tosya ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 4 kişi bulantı ve ağrı şikayetleriyle Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ön müdahalesi yapılan ve mantardan zehirlendikleri tespit edilen 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer taraftan, yetkililer zehirli mantarlara karşı uyarı yaptı.

Mantar mevsimi olması nedeniyle ormanlık alanlarda mantarların çıkmaya başladığını belirten yetkililer, bilinmeyen ve yabancı mantarlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.