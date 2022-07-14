Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir tur otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Antalya'dan Denizli'ye giden turistlerin bulunduğu otobüs, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı.
Şarampole devrilen otobüs takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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