Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de soba zehirlenmesi: 1 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde soba zehirlenmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin de hayati tehlikesi sürüyor.
Akalan Mahallesi'nde yaşayan Bahriye Ala ve Hayriye Çakmakçı kız kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları iki kardeşe müdahalede bulundu.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Ala ve Çakmakçı, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ala, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi devam eden Çakmakçı ise Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Denizli Soba Zehirlemesi
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