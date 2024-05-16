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Türkiye
DHA 16.05.2024 17:11

Denizli'de otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin yol ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Eyüp Yöndem yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde kavşaktan dönüş yaptığı sırada önce yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na, ardından kaldırıma çıkarak Afganistan uyruklu Hamid Deghani, Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni'ye çarptı.

Otomobil, bir taksi durağına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı

3 kişinin durumu ağır

Otomobilin altında kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaza anı taksi durağının güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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