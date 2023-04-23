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Türkiye
AA 23.04.2023 02:03

Denizli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Denizli'nin Çivril ilçesinde Niyazi Kılıçoğlu idaresindeki otomobil ilçe girişi yakınlarında Yiğitcan Küçük idaresindeki panelvan minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde sürücü Kılıçoğlu ile otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir ve Başak Su Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Panelvan sürücüsü Küçük ile yanında bulunan Mert Veli Şafak ve Mustafa Bozkurt kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.​​​​​​​

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