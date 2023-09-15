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Türkiye
AA 15.09.2023 11:21

Denizli'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu öğrencilerin de aralarında bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Denizli'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
[Fotograf: AA]

Fatih L. yönetimindeki lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 56. ile 57. sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta Yasemin K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki duvarı yıkarak bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Servisteki öğrencilerin de aralarında bulunduğu 14 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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