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Türkiye
AA 15.09.2023 11:02

Erciyes Dağı'nda 385 metre derinlikte termal su bulundu

Erciyes Dağı'nda devam eden jeotermal sondaj çalışmalarında 35,9 derecelik suya ulaşıldı.

Erciyes Dağı'nda 385 metre derinlikte termal su bulundu
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’ndaki jeotermal kuyu çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda 385 metre derinlikte 35,9 derece sıcak su bulunan Erciyes Dağı'nda 420 metreye kadar inilip, 50 derecenin üzerinde sıcak suya ulaşılması hedefleniyor.

Erciyes Dağı'nda 385 metre derinlikte termal su bulundu

Test çalışmaları devam ediyor

Çalışmalar kapsamında KASKİ laboratuvarına gönderilen su ile ilgili test işlemleri de devam ediyor.

Büyükkılıç, Erciyes'te termal su ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Büyükkılıç, 36 dereceye yakın sıcak suya ulaşıldığını vurgulayarak, "Test çalışmaları devam ediyor. 35 derecenin üzerinde, 36 dereceye yakın ısı, saniyede 5 litre su akışı var. Bu bizi tatmin eder diye umuyor ve inanıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Çalışmalar ve incelemeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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