AA 01.09.2025 11:29

Denizli'de alevlerle mücadele 4 gündür sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 28 hava aracı yeniden destek vermeye başladı.

Denizli'de alevlerle mücadele 4 gündür sürüyor
[Fotograf: İHA]

Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti.

Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla 1 uçak ile 27 helikopter yeniden destek vermeye başladı.

Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda, 151 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 886 personel yer alıyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Orman Genel Müdürü Karacabey'den yangın bölgesinde toplantı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde helikopterle incelemesini sürdürüyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, ilçe girişindeki bir dinlenme tesisine konuşlandırılan yangın yönetim merkezinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile yangının son durumuna ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Öte yandan orman yangını nedeniyle dün tedbir amaçlı boşaltılan Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkii ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkiinde yaşayanlar evlerine geri döndü.

Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri, zarar tespit çalışmasına devam ederken, Türk Kızılay görevlileri de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardımlarını sürdürüyor.

Denizli Orman Yangını
