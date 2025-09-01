Açık 29.9ºC Ankara
İHA 01.09.2025 11:14

Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole indi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Tekandız Kavşağı'na geldiğinde ışık sisteminde kırmızıda duran araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Sürücünün ani refleksi ile kaza kıl payı atlatılırken otomobil yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattı belirlendi. Otomobil, vatandaşların yardımıyla tarladan yola çıkarılırken, olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin sürücüyle görüşmesinin ardından sürücü aracına binerek yoluna devam etti.

Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Antalya
