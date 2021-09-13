Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 3 firari FETÖ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Denizli'de, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Denizli'de hakkında çeşitli yıllardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlünün bulunduğu adres, polis ekiplerince tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.
Etiketler: Denizli FETÖ Terörle Mücadele
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