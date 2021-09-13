Orman yangınları, küresel ısınma ve aşırı betonlaşma gibi halihazırda ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen faktörlerin yanında bir de kaçak ve usulsüz avlanma var. Her yıl içlerinde soyu azalan ve doğal yaşamın sürdürülebilir olması için büyük önem taşıyan türlerin de bulunduğu binlerce canlı bu yolla katlediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler, yürüttüğü sıkı çalışmalarla bu suçu işleyenleri tespit edip caydırıcı cezalarla önüne geçilmesi için 7 gün 24 saat mesai harcıyor.

[Grafik: Bedra Nur Aygün / TRT Haber]

Eşya ve vasıtalara el konuluyor, mülkiyeti kamuya geçiriliyor

Yasalarla da sabit olan bu suç eyleminin karşılığında, kaçak ve usulsüz avlanan kişi avlanmadan men edilmeyle ya da hakkında tutanak düzenlenmesiyle kurtulamıyor, avlanmaya dahil tüm eşya ve araçlara model ya da maddi değeri fark etmeksizin el konuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığının konuyla ilgili verdiği bilgi şöyle:

“4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda; av koruma kontrolüyle görevli olanlar bu kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye; yasaklanan fiillerin konusunu oluşturan veya bu fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleri ile avlanmada kullanması veya avlaklarda, Pazar yeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkili bulunmaktadır.

Ayrıca 4915 sayılı Kanun uyarınca yasaklara uymayanlar hakkında da işlenmiş olunan fiilin durumuna göre idari para cezası ve mülkiyeti kamuya geçirme kararı ile yaban hayatına verilen zarardan dolayı da tazminata hükmedilmektedir.”

“Caydırıcılığı artırmıştır”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yasa dışı av sırasında kabahatin konusunu oluşturan eşyalar var ise değeri ne olursa olsun bunlara el konuluyor ve mahalli mülki amirlikçe mülkiyeti kamuya geçiriliyor. Karar kesinleştikten sonra satılarak Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletme hesabına aktarılıyor. Ayrıca yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme sebebiyle hayvan türlerine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen tazminat bedelleri kabahatlilerden alınıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İki yılda 80 araç ve binlerce eşyaya el konuldu

2020’de yasa dışı av nedeniyle 2732 eşyaya el konuldu. Bunlardan 58’i araç (traktör, otomobil, kamyonet vs.) 1353’ü tüfek, 174’ü ses cihazı (ses çıkararak hayvanları hile ile avlama yöntemine yönelik cihaz) 1147’si ise tuzak, kapan, ilmek gibi eşyalar.

2021’de de bugüne kadar 22 araç, 695 tüfek, 38 ses cihazı ve 2 bin 669 diğer malzemeler olmak üzere 3424 eşyaya el konuldu.

[Fotoğraf: AA]

“Ekosisteme çok ağır darbeler vuruluyor”

Kaçak ve usulsüz avlananların karşılaştıkları yaptırımlar her ne kadar ağır olsa da, işlenen suçun doğadaki karşılığı belki de geri getirilemez boyutlarda… Biz de bu avlanma türünün doğadaki karşılığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin’e sorduk. Uzun zamnadır yaban hayatı üzerine araştırmalar yapan İlemin’e göre kaçak ve usulsüz avcılık doğaya büyük zararlar veriyor.

“Örneğin karasal yırtıcı türlerden vaşak, karakulak, kurt gibi türlerimiz bu durumdan en çok etkilenen türler. Bu canlılar ekosistemin sigortası konumunda oldukları için aslında ekosisteme çok ağır darbeler vuruluyor. Kaçak avcılık aynı zamanda diğer türlerin de üreme ve yavru büyütme zamanlarını gözetmeden ve bilinçsizce yapıldığı için tüm doğayı etkiliyor. Kaçak avcılığa örneklerden birini geçtiğimiz aralık ayında görmüştük. Bir vaşak ölü bulunmuştu. Türkiye‘de ilk defa bir yaban hayvanına Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ile birlikte kriminal inceleme yaptırmış ve hayvanın hayatı boyunca defalarca avcılar tarafından vurulduğu, hafif yaralarının iyileşmesi sonucu hayatta kalabildiğini son olarak kara yolunda araç çarpması sonucu öldüğünü tespit etmiştik. Yaban hayatı bu örnekte görüldüğü gibi olumsuz insan etkisi altında iken bir de buna kaçak av eklendiğinde ekosistemin geri dönüşümsüz bir yola girebileceğimizden endişe ediyoruz.”