Bilinçsizce içiliyor, böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor. Ancak bilim aksini söylüyor.

Araştırmalar Muş'ta ziyaretçisi eksik olmayan kaynak suyunun sağlığa zararlı olduğunu ortaya koydu.

"Şifa değil mikrop saçıyor"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Somay, böbrek taşını erittiği iddia edilen halk arasında da şifalı su olarak bilinen suyun yapılan analizlerde şifa değil mikrop saçtığının saptandığını söyledi.

Gümüşali Köyü'nde böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen kaynak suyu çevre il ve ilçelerden de ilgi görüyor. Ziyaretçiler bidonlarını doldurup evlerine dönüyor.

İddialar üzerine Sağlık İl Müdürlüğü ve Alparslan Üniversitesi yetkilileri harekete geçti.

Şifalı denen suyun bakteri barındırdığı ortaya çıktı

Sudan numune alınarak inceleme yapıldı. Sonuçlar inanılanın aksini gösterdi.

Şifalı denen suyun bakteri barındırdığı, hatta zehirlenmelere bile yol açabileceği belirlendi.

'Hastaları ölüme kadar götürebilir'

Uzman Dr. Rıfat Somay konuyla ilgili şunları söyledi:

"Birçok bakteri ve parazit saptanmıştır. Bu parazitler vatandaşın üzerinde ishal, kusma gibi Gastroenteritis semptomlara neden olmakta. Bunlarda böbrek yetmezliği hatta ölüme kadar hastalarımızı götürebilmektedir."

Uzmanlar, suyun tüketilmemesini öneriyor.