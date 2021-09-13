11 Ağustos'ta Kastamonu'daki sel felaketi Abana ilçesindeki içme suyu şebekesinde ciddi hasara yol açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, su şebekesi ve kuyularına çamur birikmesi nedeniyle oluşan patlakların abonelerin mağduriyetine yol açtığı belirtildi.

Belediye vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamamaları için bir dizi karar aldı:

"Belediye olarak yaşadığımız sel felaketinin yaralarının sarılmasına yönelik yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak, sel mağduru olan esnaf ve vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla su abonelerimizden eylül ve ekim aylarında geçerli olmak üzere 2 ay su ücreti almayacağız. Ayrıca, yine bu iki aylık süreçte 5 TL olan harcamalara katılma payını da abonelerimizden tahsil etmeyeceğiz. Her konuda olduğu gibi bu zor süreçte de vatandaşlarımızın yanındayız ve bugünlerin üstesinden el birliğiyle geleceğiz."